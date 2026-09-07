Başkan değişti zihniyet değişmedi! CHP’li Güzelbahçe Belediyesi yine taşınmaz satıyor

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, geçtiğimiz aylarda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanıp cezaevine gönderildi.

GÜNAY GÖREVDEN ALINDI YERİNE AYŞE AKIN GEÇTİ

Belediye meclisi, yaptığı seçimde Günay'ın yerine Ayşe Akın'ı vekil seçti. Koltuğa oturalı 2 ay bile olmayan Akın, Günay'ın yokluğunu aratmadı. Başkan Vekili Ayşe Akın'ın talimatı ile mülkiyeti ilçe belediyesine ait 4 taşınmaz satış listesine kondu.

TEKLİFLER KAPALI ZARF USULÜ

Resmi Gazetede yayımlanan karara göre belediye mülkiyetindeki 4 taşınmaz, 18 Eylül 2026 Cuma günü kapalı teklif artırma usulüyle satılacak. Satış ihalesi, Güzelbahçe Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonunda düzenlenecek.

4 TAŞINMAZ

İhale kapsamında Çamlı mahallesinde yer alan ve her biri yaklaşık 1336 metrekare büyüklüğe sahip 3 ayrı arsanın her birine 21 milyon lira muhammen bedel biçildi. Köy yerleşik alan sınırı içerisinde kalan bu arsalarda, imar planı yapılıncaya kadar maksimum 2 kat ve 250 metrekare brüt inşaat alanı sınırına uyulması şartıyla konut veya kırsal turizm tesisi inşa edilebilecek. Yelki mahallesinde yer alan 159 metrekare brüt alana sahip dubleks mesken için ise 23 milyon lira muhammen bedel belirlendi.

İHALE 18 EYLÜL'DE

İhaleye katılmak isteyen adayların teklif zarflarını, 18 Eylül Cuma günü saat 10.30'a kadar Güzelbahçe Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmesi gerekiyor.