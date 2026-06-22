Başkan değişti zihniyet değişmedi! Güzelbahçe Belediyesi’nden 89 milyonluk satış!

CHP'li Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında önce gözaltına alındı, ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İçişleri Bakanlığı Günay'ı görevden uzaklaştırmasının ardından ilçe belediye meclisinde yapılan oylamada Günay'ın yerine Ayşe Akın vekaleten atandı.

4 TAŞINMAZI SATIŞ LİSTESİNE KOYDU

Akın göreve gelir gelmez ilk icraatı mülkiyeti belediyeye ait taşınmazları satışa çıkarmak oldu. Akın'ın talimatı ile Çamlı Mahallesi'ndeki üç arsa ile Yelki Mahallesi'nde bulunan dubleks meskenin satışı için ihale süreci başlatıldı. Güzelbahçe Belediyesince satışı öngörülen taşınmazların kapalı zarf usulü satışa sunulduğu duyuruldu.

SATIŞ İHALESİ 8 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Belediye tarafından yayımlanan ihale ilanına göre, Çamlı Mahallesi'nde yer alan 2649 ada 8, 9 ve 10 numaralı parsellerde bulunan ve her biri 1.336 metrekare büyüklüğündeki arsalar için 21 milyon TL muhammen bedel belirlendi. Toplam değeri 63 milyon TL'yi bulan üç arsanın ihaleleri, 8 Temmuz 2026 tarihinde Güzelbahçe Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak. Taşınmazlar 15'er dakika arayla satışa sunulacak.

DUBLEKS MESKEN

Satış listesinde yer alan bir diğer taşınmaz ise Yelki Mahallesi'nde bulunuyor. 2138 ada 10 parsel üzerindeki bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan dubleks mesken için 26 milyon TL muhammen bedel açıklandı. Söz konusu taşınmazın ihalesi de aynı gün saat 11.45'te yapılacak.

89 MİLYON LİRALIK KAYNAK

Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 89 milyon TL kaynak aktarılacak.