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Giriş Tarihi: 5.10.2022 20:17

Başkan Ekinci, ödülle layık görüldü

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, başarı zincirine bir halka daha ekledi. Başkan Ekinci, gençliğe yönelik yaptığı yatırımlardan dolayı "Tam Bana Göre Festivali"nde ödüle layık görüldü.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Başkan Ekinci, ödülle layık görüldü

Ankara'da AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 'Tam Bana Göre Festival' sloganıyla gerçekleşen 'Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'nde Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, gençlere yönelik hizmetleri kapsayan projeleri ile ödül aldı.

ÖZHASEKİ'DEN EKİNCİ'YE TEBRİK

Festivalde Viranşehir Standını ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, gençliğe yönelik yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci'yi tebrik etti. Tesisleşme ve Gençlik Hareketi Proje Ödülü'nü Başkan Ekinci'ye takdim eden Özhaseki, Ekinci'ye başarılarının devamını diledi. Başkan Ekinci de, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye özel el işlemeli tablo hediye etti.

"YATIRIMLAR DEVAM EDECEK"

Alınan her ödülün anlamlı olduğunu ve bu ödülün çok özel olduğunu belirten Başkan Ekinci, Tesisleşme ve Gençlik Hareketi Proje Ödülü'nün Viranşehir'e hayırlı olmasını diledi. Başkan Ekinci, ödülü Viranşehirli gençlere armağan ettiğini vurgulayarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın desteği ile Viranşehir'de gençliğe yönelik yatırımlarının devam edeceğini söyledi.



Özhaseki'nin Viranşehir Standına gerçekleştirdiği ziyarete, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Şanlıurfa Koordinatörü Ayşe Sule Köseoğlu da eşlik etti.

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Başkan Ekinci, ödülle layık görüldü
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