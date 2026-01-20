Başkan Erdoğan, Atlas Çağlayan’ın annesi ile telefonda görüştü: Bu olayın takipçisiyiz

"DEVLETİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Başkan Erdoğan'ın konuşmasını dinlediğini ve çok mutlu olduğunu kaydeden anne Gülhan Ünlü, "Sizden bunları duymak bir anne olarak beni çok mutlu etti. Benim özellikle sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz. Herkes yanımızda. Devletimizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.