Başkan Recep Tayyip Rize programlarının 3.gününde baba ocağı Güneysu ilçesinde sabah saatlerinde komşularıyla bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan daha sonra helikopterle Ayder Yaylası'na giderek orada kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu.
Ardından otelde kahvaltı programına katıldı. Başkan Erdoğan Ayder'deki kentsel dönüşüm incelemelerinin ardından helikopterle şehir merkezine inecek. Erdoğan yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunacak.
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da komşularıyla sohbet etti | Video