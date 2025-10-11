Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da komşularıyla sohbet etti | Video

Başkan Recep Tayyip Rize programlarının 3.gününde baba ocağı Güneysu ilçesinde sabah saatlerinde komşularıyla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Ayder Yaylası'na giderek orada kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu. Ardından kahvaltı programına katıldı.