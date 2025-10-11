Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da komşularıyla sohbet etti | Video
Başkan Recep Tayyip Rize programlarının 3.gününde baba ocağı Güneysu ilçesinde sabah saatlerinde komşularıyla bir süre sohbet etti. Erdoğan daha sonra Ayder Yaylası'na giderek orada kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu. Ardından kahvaltı programına katıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:08
Başkan Erdoğan baba ocağı Güneysu'da komşularıyla sohbet etti | Video 11.10.2025 | 12:31
00:46
Emine Erdoğan'dan 5. Rize Gastronomi Günleri'ne ilişkin paylaşımı | Video 11.10.2025 | 12:22
02:20
Bayrampaşa Belediye Başkanvekilliği seçimine iptal! | Video 10.10.2025 | 16:47
32:43
Başkan Erdoğan: "Tekrar soykırıma dönülürse bedeli çok ağır olur" | Video 10.10.2025 | 15:30
05:49
29:58
01:15
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, gözaltına alındı | Video 10.10.2025 | 10:48
01:05
05:41
İsrail, Gazze'den çekiliyor! İşte ilk görüntüler... | Video 10.10.2025 | 09:31
00:53
04:38
14:19
Başkan Erdoğan memleketi Rize'de 09.10.2025 | 21:19
00:33
Bahçelievler’de pitbull dehşeti: Kendi sahibine saldırdı! 09.10.2025 | 20:28
01:19
Ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail bombardımanı! 09.10.2025 | 17:56
26:45
Başkan Erdoğan: "Gazze için görev gücünde yer alacağız" | Video 09.10.2025 | 15:21
01:30
00:36
03:35
Bayraktar KIZILELMA'dan ilk atışta hedefler tam isabet | Video 09.10.2025 | 09:13
05:28
İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin’e destek eylemi | Video 09.10.2025 | 09:13
00:45
İstanbul'da 'uyuşturucu' operasyonu: 11 şüpheli yakalandı | Video 09.10.2025 | 08:35