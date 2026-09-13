Başkan Erdoğan baba ocağında komşularını ziyaret edip hayır dualarını aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, baba ocağı Rize'de yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenini resmi olarak icra etti. Kentteki toplu açılış töreninde halka hitap eden ve önemli mesajlar veren Erdoğan, "Önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı yeniliyorum" ifadelerini kullanarak yaklaşan seçim sürecine işaret etti.
Törenin ardından kentteki resmi temaslarını tamamlayan Erdoğan, Samsun'da gerçekleştirilecek olan açılış töreni programına geçiş yapmadan önce Rize'de anlamlı bir buluşmaya imza attı.
ERDOĞAN'IN GELİŞİYLE BİRLİKTE MAHALLE ADETA BAYRAM YERİNE DÖNDÜ
Siyaset gündemindeki yoğun mesaisine rağmen baba ocağında ahde vefa örneği sergileyen Başkan Erdoğan, yıllardır aynı bölgeyi paylaştığı komşularını evlerinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında mahallenin yaşlı sakinleriyle yakından ilgilenen, hal ve hatırlarını soran Erdoğan, büyüklerinin hayır dualarını aldı.
Başkan Erdoğan'ın gelişiyle birlikte mahalle adeta bayram yerine dönerken, çevrede toplanan gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Komşularıyla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Erdoğan, kendisiyle bir araya gelmek isteyen gençlerle de günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi.