Başkan Erdoğan baba ocağında komşularını ziyaret edip hayır dualarını aldı

ERDOĞAN'IN GELİŞİYLE BİRLİKTE MAHALLE ADETA BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Siyaset gündemindeki yoğun mesaisine rağmen baba ocağında ahde vefa örneği sergileyen Başkan Erdoğan, yıllardır aynı bölgeyi paylaştığı komşularını evlerinde ziyaret etti. Ziyaret esnasında mahallenin yaşlı sakinleriyle yakından ilgilenen, hal ve hatırlarını soran Erdoğan, büyüklerinin hayır dualarını aldı.

Başkan Erdoğan'ın gelişiyle birlikte mahalle adeta bayram yerine dönerken, çevrede toplanan gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Komşularıyla sıcak ve samimi bir ortamda sohbet eden Erdoğan, kendisiyle bir araya gelmek isteyen gençlerle de günün anısına hatıra fotoğrafları çektirdi.