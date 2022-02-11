Başkan Erdoğan, Bakan Nebati ile görüşüyor

Başkan Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'yi kabul ediyor.

Görüşmenin ayrıntılarını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı.

"ENFLASYONLA MÜCADELEYE DAHA DA ODAKLANAN BİR PAKET OLACAK"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şunları kaydetti;

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, fiyat artışlarına karşı alınacak tedbirler, yastık altındaki altınların finansal sisteme entegrasyon modeli ve Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli finansman paketini yarın kamuoyuna açıklayacak. KGF destekli paket; yatırımların, çok özel projelerin teşvik edilmesi, ayrıca ara malı olarak dışarıdan alınan ürünlerin içeride üretilmesi, yerlileştirilmesine yönelik olacaktır.

"NE ENFLASYON NE DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK, BUNLARIN HEPSİNİ KIRIP, YIKIP GEÇERİZ"

Hazine ve Maliye Bakanlığımız bunun üzerinde çalışıyor, bugün de Cumhurbaşkanı'mızla yine görüşmeleri olacak. Bu, enflasyonla mücadeleye daha da odaklanan bir paketimiz olacak. Burada iş insanlarımızla, çalışanlarımızla, tüm vatandaşlarımızla 'Türk liramıza güveniyoruz kendi ürünlerimize güvendiğimiz gibi.' dediğimiz andan itibaren, ne enflasyon ne dövizdeki hareketlilik, bunların hepsini kırıp, yıkıp geçeriz.