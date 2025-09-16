Başkan Erdoğan çocukların dileklerini gerçeğe dönüştürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya ziyaretinde kendisine mektup gönderen 5 çocuk, hediyelerine kavuştu. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından evlerine tek tek teslim edilen tablet, bisiklet ve çeşitli okul malzemeleri, çocuklar ve aileleri için büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Aileler, gösterilen ilgi ve destekten dolayı Erdoğan'a ve yetkililere teşekkürlerini iletti.

6 Şubat depreminde babasını kaybeden Büşra Kaplan (20) Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektupla 9 yaşındaki kardeşi için bisiklet istiyordu. Kardeşinin bisiklet hayalini anlattığı mektubun karşılığını bulduğunu söyleyen Büşra Kaplan, "Kardeşim sürekli bisiklet istiyordu. Annem ve 3 kardeşim ile birlikte kalıyoruz. Babamı depremde kaybettik. Ben ve ablam üniversiteye hazırlanıyor, diğer kardeşlerim daha küçük yaştalar. Cumhurbaşkanımız kırmadı, bisikletimizi gönderdi. Kardeşim çok mutlu oldu, bisikletini yanından hiç ayırmıyor" dedi.