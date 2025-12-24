Başkan Erdoğan İlham Aliyev ile görüştü! Her alanda iş birliği mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü ve yeni yılını da tebrik etti.

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliği içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Başkan Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ve süreci desteklediklerini belirtti.

Erdoğan görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü ve yeni yılını da tebrik etti.