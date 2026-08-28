Başkan Erdoğan Uzungöl’de evlenen genç hafızları tebrik etti!

Trabzon'un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bu kez eşsiz manzarasının yanı sıra manevi atmosferiyle dikkat çeken bir nikâh törenine ev sahipliği yaptı. İkisi de hafız olan Muhammed Yaşar Sezgin ve Dilara Kabataş, düzenlenen törenle hayatlarını birleştirdi. Trabzon İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek'in kıydığı nikâha çok sayıda davetli katıldı. Nikâh öncesinde Kurra Hafızlar tarafından Kur'an-ı Kerim hatmi indirilirken, tören boyunca manevi atmosfer hâkim oldu.

HAFIZLIKTAN HUKUKA, İMAMLIKTAN EVLİLİĞE

Genç çiftin hayat hikâyeleri de nikâh törenine ayrı bir anlam kattı. Henüz 6 yaşında hafız olan Muhammed Yaşar Sezgin, YKS'de Türkiye 332'ncisi olarak hukuk eğitimi görürken, bir yandan da Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Çambaşı köyünde imamlık görevini sürdürüyor. Hafız Dilara Kabataş ise Tapu ve Kadastro teşkilatında memur olarak görev yapıyor. 11 yaşında hafız olan Kabataş'ın hafızlık sürecinde aldığı anlamlı hediye ise yıllar sonra gerçekleşen nikâh töreninde yeniden gündeme geldi.

ERDOĞAN'DAN HAFIZ ÇİFTE TEBRİK

Dilara Kabataş, 11 yaşında hafızlığını tamamladığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kendisine hafızlık hediyesi verilmişti.

Aradan geçen yıllara rağmen Kabataş'ı unutmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, genç çiftin nikâhı dolayısıyla gönderdiği tebrik mesajıyla Muhammed Yaşar Sezgin ve Dilara Kabataş'a mutluluk dileklerini iletti.

Nikâh töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Prof. Dr. Hasan Doğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'un gönderdiği telgraflar da okundu. Mesajlarda genç çifte mutluluk ve iki cihan saadeti temennisinde bulunuldu.

Kendisi de hafız olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise nikâh törenine çelenk göndererek genç çifti tebrik etti. Uzungöl'ün eşsiz doğası ve göl manzarası eşliğinde gerçekleşen nikâh, iki hafızın hayatlarını birleştirdiği anlamlı tören olarak hafızalarda yer etti.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör