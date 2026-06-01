Başkan Erdoğan'a sahnede sevgi seli: Down sendromlu minik hayranı dakikalarca sarıldı! "Havva'ya trilyonları verseniz bu kadar sevinmez"

"HAVVA'YA TRİLYONLARI VERSENİZ BU KADAR SEVİNMEZ"

Demirci, o gün yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Haberlerde fetih programı olacağını öğrendim. 'Hadi kızım gidelim.' dedim. Kızım zaten formayı her zaman içine giyer, formasız duramaz. O gün de hava çok bulanıktı. Gömlek giydirdim, içine de Galatasaray formasını giydi. Cumhurbaşkanının gelişi sırasında hava ısındı. Ben de çok sıcak diye gömleğini aldım. O gün önlerdeyiz biz zaten. Havva, Cumhurbaşkanını görünce heyecanlandı, hareketler yaptı. Ben Cumhurbaşkanına Havva'yı gösterdim. 'Cumhurbaşkanım sizi istiyor.' diye işaret yaptım. Allah razı olsun, hiç ikiletmeden korumalarına emir verdi ve Havva'yı oradan çıkarttırdı. O değişik bir duygu, Havva'nın hareketlerinden anlıyorsunuz zaten. Havva'ya trilyonları verseniz bu kadar sevinmez. Bir çıkar için mi bu çocuk gider? Asla. Sevdiği insana gider, herkesi de sevmez."Kızının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşme tehlikesi yaşattığını aktaran Demirci, "Allah göstermesin az kalsın Cumhurbaşkanımı düşürecekti. Allah korusun, Allah'ım esirgesin." ifadelerini kullandı. Demirci, o an kendisinin de kızı Havva kadar heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Havva'nın ilk hareketi zaten, bir candan kucaklama hareketi var. Sarılması, yüzünü sevmesi, 'Ben seni çok seviyorum. Sen benim için değerlisin.' anlamına geliyor." diye konuştu.

"HAVVA O GÜN EVE NEŞELİ DÖNDÜ"

Havva'nın o an Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evlerine dolma yemeye davet ettiğini anlatan Demirci, "Havva ilk çıktığı an 'dolma' hareketi yaptı. 'Eve, bize gel.' dedi. O anda Cumhurbaşkanımı dolma yemeye çağırıyor. Hareketler, 'Ne olursun bize gel.' diyor. İkinci hareketi de Galatasaray formasını gösteriyor, 'Formayı imzala, oraya gideyim, sporcuları göreyim, ne olursun ara onları.' diyor." dedi. Demirci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayramını kutlayan kızına verdiği harçlığı harcamadıklarını, kendileri için değerli olan bu parayı hatıra olarak saklayacaklarını kaydetti.

"GELECEĞİNİ DUYUNCA ÇOK HEYECANLANDI"

Havva'nın o gün eve neşeli döndüğünü söyleyen Demirci, "Biz gittiğimizde Havva biraz sıkıldı, daraldı. Kalabalık, biraz sıcaktı. Havva da, Cumhurbaşkanımın geleceği müziğini duyduğu zaman bir heyecan başladı. 'Cumhurbaşkanı geliyor.' denildiği zaman Havva unuttu her şeyi, başladı hareketler. Giderken sıkıntılı gittik, biraz sinirliydi, gelirken mutlu geldi elhamdülillah." ifadelerini kullandı.