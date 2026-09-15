Başkan Erdoğan’dan Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarına vurgu yapılan açıklamada Başkan Erdoğan, bu tarihi zaferin mimarlarından olan Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve şanlı ordunun kahraman askerlerini rahmetle anarak Azerbaycan halkının sevincine ortak oldu.

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Dostumuz, kardeşimiz Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü tebrik ediyor, Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Killigil Paşa'yı ve kahraman askerlerini rahmetle yâd ediyorum.