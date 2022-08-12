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Giriş Tarihi: 13.8.2022

Başkan Erdoğan’dan minik Asel Lina’ya geçmiş olsun bebeği

Balkondan düşerek hayattan kopan Konyalı Asel Hafsa'nın minik kalbi, her gün durumu kötüleşen ve nakil bekleyen İzmirli Asel Lina'ya can oldu. Nakil sonrası hızla eski sağlığına kavuşmaya başlayan Asel Lina’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan hediye  oyuncak bebek geldi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Başkan Erdoğan’dan minik Asel Lina’ya geçmiş olsun bebeği

AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan ile birlikte küçük Asel Lina'yı tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla, küçük kızın ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği oyuncak bebeği teslim etti. Enfeksiyon riskine karşı Küçük Lina'yı tedavi gördüğü servisin kapısından görme fırsatı yakalayan Kaya ve Güldoğan, daha sonra doktorlardan Asel Lina'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.



Küçük Asel Lina'nın ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ve geçmiş olsun dileklerini de ileten Kaya; "Nakil öncesi küçük Lina'nın sağlık durumunun kritik olmasından ötürü büyük üzüntü duymuştum. Bugün kendisini çok iyi gördüm. Sağlığının her geçen gün daha da iyiyi gidiyor olması bizleri çok mutlu etti. Allah'ın izni ile Küçük Lina inşallah en kısa sürede eski sağlığına kavuşacak." Diye konuştu. Küçük Lina'nın yakınları da gösterdikleri ilgiden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'ya ve AK Parti Bornova İlçe Başkanı Veysel Güldoğan'a teşekkür etti.

NELER YAŞANMIŞTI?
Ege üniversitesi Hastanesi'nde, kalp yetmezliği tedavisi gören 2 yaşındaki Asel Lina Adıyaman'a, Konya'da balkondan düşerek ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen aynı yaştaki Asel Hafsa İnal'ın kalbi nakledilmişti. İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan özel güvenlik görevlisi Mürsel Adıyaman (31) ile ev kadını Merve Adıyaman'ın (29) 2 yaşındaki kızları Asel Lina Adıyaman'da, 4 aylıkken geçirdiği rahatsızlığın ardından kalp yetmezliği teşhisi konmuştu.

BEKLENEN KALP KONYA'DAN GELDİ
Durumu geçen Mayısta kötüleşen Asel, Kalp-Akciğer Nakil Konseyi kararıyla nakil listesine alınmıştı. Aile umutla organ bağışı beklerken, Konya'da yaşayan ve yine 2 yaşında olan Asel Hafsa İnal, 7 Temmuz'da, teyzesinin 3'üncü kattaki evinde oyun oynarken balkondan düşmüştü. Ağır yaralanan ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Asel Hafsa'nın, 14 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşmişti.

AİLE KIZLARININ ORGANLARINI BAĞIŞLADI
Bunun üzerine Mustafa ve Nurgül İnal çifti, çocuklarının organlarını bağışladı. Konya'dan alınan Asel Hafsa'nın kalbi, İzmir'e getirilerek, Asel Lina'ya başarıyla nakledilmişti. Asel Hafsa'nın bağışlanan organlarından böbrekleri Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, karaciğeri ise Bursa'ya gönderilmişti. Naklin gerçekleştirildiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran, ameliyat sonrası küçük kızın sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada küçük kızın genel durumunun iyi olduğunu ameliyat öncesi görülen tüm kalp yetmezliği semptomlarının gerilediğini açıklamıştı.

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Başkan Erdoğan’dan minik Asel Lina’ya geçmiş olsun bebeği
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