Başkan Erdoğan’dan şehit Süleyman Yılmaz’ın ailesine telefon!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehidin emaneti olan, Hatay'da ikamet eden eşi Ayşegül Yılmaz'la görüşmesinde ailenin ve çocuklarının durumunu sordu. Şehide bir kez daha Allah'tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşegül Yılmaz'a, "Sevgili Habib'in özellikle komşusu olacağı için sizler de bir şehit eşi olarak inşallah ebedi alemde sevgili Peygamberimize komşu olacaksınız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sohbet sırasında şehidin eşine çocuklarının sayısını ve yaşlarını da sordu. Ayşegül Yılmaz, çocukları Mehmet'in 22, eşinin vefat ettiği yıl dünyaya gelen Ecenur'un ise 18 yaşında olduğunu aktardı.