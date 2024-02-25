Başkan Erdoğan’ın dünürünün babası vefat etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü olan ve uzun yıllardan bu yana İzmit'te yaşayan Ali Uzuner, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. İzmit'in saygın simalarından olan ve Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda ikamet eden Uzuner, evli ve 3 çocuk babasıydı. Aynı zamanda Uzka İnşaat firmasının sahibiydi.

Hayatını kaybeden Ali Uzuner'in cenazesinin, 26 Şubat Pazartesi günü öğle namazına müteakip Yeni Cuma Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmit'teki Bağçeşme Aile Kabristanı'na defnedileceği öğrenildi. Cenaze törenine Başkan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.