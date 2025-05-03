Başkan Erdoğan’ın KKTC ziyareti Rumları panikletti: GKRY yüksek teyakkuza geçti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan KKTC Cumhuriyet Yerleşkesi Açılış Töreni ile TEKNOFEST KKTC Ödül Töreni'ne katılmak üzere KKTC'ye gitti. Başkan Erdoğan'ın ziyareti ise Rum yönetimini panikletti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) dış destek arayışına geçti.

Rum yönetiminin sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini, Türkiye'nin adada iki egemen devlete dayalı çözüm arayışının göstergesi olarak nitelendirdi.

YÜKSEK TEYAKKUZA GEÇTİLER!

Letimbiotis, ziyaretin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve Türkiye'nin son dönemdeki açıklamalarıyla örtüştüğünü, gelişmeleri "yüksek teyakkuz"la izlediklerini belirtti.

Rum Sözcü, gelişmeler karşısında Avrupa Birliği kurumları ve diğer uluslararası aktörlerle diplomatik temaslarının sürdüğünü açıkladı.