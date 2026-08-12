Başkan Erdoğan’ın pankartını söküp zarar veren şahıs tutuklandı

"LAZIM MI? POLİSİ ARARSIN, HABER VERİRSİN"

Bir vatandaşın "Niye söküyorsun sen bunu" şeklinde tepki gösterdiği Ufuk Ö., "Lazım mı. Polisi ararsın, haber verirsin" yanıtını verdi. Bu sırada telefon ile polisi aradığı öğrenilen kişi, "Kaşınıyorsun sen herhalde değil mi? Sen kimsin, nerelisin. Cumhurbaşkanından üstünsün sen değil mi?" şeklindeki sorularını tekrarladı.