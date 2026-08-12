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Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:27

Başkan Erdoğan'ın pankartını söküp zarar veren şahıs tutuklandı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın pankartını söken ve pankarta zarar veren şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA Yaşam
Başkan Erdoğan’ın pankartını söküp zarar veren şahıs tutuklandı
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Ankara-Zonguldak Karayolu üzerinde olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, güzergah üzerinde bulunan bir üst geçide Devrek Belediyesi ekiplerince asılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan pankartı, yerinden söküldü.

PANKARTI YERİNDEN SÖKTÜ

Durumu fark eden vatandaşlar o anları amatör kameraya kaydetti. Ufuk Ö. isimli şahıs, yağ sürdüğü pankartı yerinden sökerek üst geçitten aşağıya taşıdı. Bu sırada belediye ekipleri olay yerine gelerek şahsa tepki gösterdi.

"LAZIM MI? POLİSİ ARARSIN, HABER VERİRSİN"

Bir vatandaşın "Niye söküyorsun sen bunu" şeklinde tepki gösterdiği Ufuk Ö., "Lazım mı. Polisi ararsın, haber verirsin" yanıtını verdi. Bu sırada telefon ile polisi aradığı öğrenilen kişi, "Kaşınıyorsun sen herhalde değil mi? Sen kimsin, nerelisin. Cumhurbaşkanından üstünsün sen değil mi?" şeklindeki sorularını tekrarladı.

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ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından başlatılan çalışmalar sonucunda, pankartı yerinden sökerek üzerine gres yağı sürdüğü tespit edilen şüpheli hakkında yakalama emri çıkarıldı. Harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ufuk Ö., hakim karşısına çıkarıldı. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ZONGULDAK

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Başkan Erdoğan'ın pankartını söküp zarar veren şahıs tutuklandı
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