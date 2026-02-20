Başkan Genç Köprübaşı’nda çocuklarla tekne orucunda buluştu

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini çocuklara yaşatmak amacıyla organize edilen Tekne Orucu etkinlikleri, Köprübaşı ilçesinde başladı. Köprübaşı Merkez Camii'nde gerçekleştirilen programa Başkan Genç'in yanı sıra Ali Aydın da katıldı.

Etkinlikte 4-12 yaş arası çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de Ramazan ayının anlam ve önemini öğrenme fırsatı buldu. Program kapsamında anlatılan Nasrettin Hoca hikâyeleri ve sahnelenen Karagöz-Hacivat oyunu, miniklere keyifli anlar yaşattı. Etkinlik sonunda Başkan Genç, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunarak hediyeler dağıttı.

"RAMAZAN'IN RUHUNU YAŞAYARAK ÖĞRENİYORLAR"

Programda konuşan Başkan Genç, Ramazan ayının paylaşma, sabır, yardımlaşma ve kardeşlik duygularının en yoğun şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurguladı. Çocukların bu manevi iklimi küçük yaşlarda tanımalarının önemine dikkat çeken Genç, Tekne Orucu etkinlikleriyle hem gelenekleri yaşatmayı hem de çocukların gönlünde güzel hatıralar bırakmayı hedeflediklerini ifade etti. Köprübaşı'nda başlatılan programı kültürel ve manevi bir eğitim olarak gördüklerini belirten Genç, etkinliklerin Ramazan ayı boyunca Trabzon'un tüm ilçelerinde sürdürüleceğini kaydetti.

Her gün farklı bir ilçede 'Tekne Orucu 'etkinlikleri kapsamında programlar şöyle: Vakfıkebir, Arsin, Çarşıbaşı, Beşikdüzü, Maçka, Şalpazarı, Araklı, Yomra, Tonya, Düzköy, Ortahisar, Of, Sürmene, Akçaabat, Çaykara, Dernekpazarı ve Hayrat ilçelerinde düzenlenecek. Ramazan boyunca devam edecek etkinliklerle Trabzon'un dört bir yanında çocukların yüzündeki tebessüme ortak olunması hedefleniyor.