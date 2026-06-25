Başkan için köpek saldırısı nedeniyle soruşturma izni

VAN'ın Saray ilçesinde 29 Nisan 2026 tarihinde 2 çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramasıyla sonuçlanan olayla ilgili Mülkiye Müfettişi tarafından yürütülen inceleme tamamlandı. İçişleri Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, saldırıda Hamza Özsoy'un (5) hayatını kaybettiği, Ayaz Özsoy'un (9) ise yaralandığı hatırlatılarak, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı belirtildi. İnceleme sonucunda Saray Belediyesi'nin sahipsiz hayvanların toplanması, bakımı ve rehabilitasyonuna ilişkin yasal yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edildiği bildirildi.

ÇALIŞMA YÜRÜTÜLMEDİ

Yapılan çok sayıda başvuruya rağmen belediyenin sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik herhangi bir çalışma yürütmediğinin belirlendiği ifade edilen açıklamada ayrıca, belediyenin sahipsiz hayvanların toplanamamasına gerekçe olarak gösterdiği "araç bulunmadığı" yönündeki savunmanın da gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. İlgili hizmet aracının belediyeye teslim edildiğinin resmi tutanaklarla ortaya konulduğu belirtildi. Toplanan deliller, alınan ifadeler ve yapılan değerlendirmeler sonucunda yaşanan olayda sorumluluğu ve ihmali bulunduğu değerlendirilen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiği açıklandı.