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Giriş Tarihi: 31.10.2023 16:52 Son Güncelleme: 31.10.2023 16:53

Başkan Koştu, BM Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne katıldı

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İstanbul’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne katıldı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen yerel yöneticiler ile ülkemizin başarılı belediye başkanlarının bir araya geldiği zirvede açıklama yapan Hakan Koştu; “Allah’ın bize emanet olarak verdiği doğayı korumak zorundayız” dedi.

ERTAN GÜRCANER
Başkan Koştu, BM Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne katıldı

Hakan Koştu konuşmasının devamında: "Bergama Belediyesi olarak kadim şehrimizdeki sayısız ata emanetini, somut ve somut olmaya kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarılmasına çok önem veriyoruz. İnsanlığın tarih boyunca yaşam alanı olarak seçtiği Bergama, farklı kültür ve anlayışlara kucak açarak ilim, bilim ve kültür alanlarında insanlığa ışık tutan eşsiz eserler üretmiş, nice ilim insanları yetiştirmiş ve benzersiz yapılar inşa etmiştir.! Diye konuştu.

EŞSİZ DOĞASIYLA BERGAMA'YI KORUYORUZ

Eşsiz coğrafi güzellikleriyle Bergama'nın tarihteki önemi ve turistik alanları ile İzmir'in ve Türkiye'nin en doğal şehirlerinden biri olduğunu belirten Koştu: "Asklepion ve Akropol başta olmak üzere açık hava müzesi Bergama'mızda doğal güzelliklerimiz de ön plana çıkıyor. Türkiye'nin en etkileyici ormanlarından biri olan Kozak bölgemizdeki çam fıstığı ağaçları, bol oksijeni, doğal kaynak suları ile göze çarpıyor. Bergama sınırları içerisinde, 105 bin 500 dekar alanla Türkiye'nin çam fıstığı üretiminin yüzde 70'ini tek başına karşılayan Kozak bölgemiz dışında 78 bin 382 dönümde zeytincilik faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz. Doğal üretim yollarıyla görüntüsü ve tadı ile eşsiz bir yapıya sahip Bergama Zeytinyağı çok düşük asit derecesi ile sofraların tercih sebebi oluyor, elyaf uzunluğu bakımından Dünya'nın en kaliteli 3 pamuğundan biri bölgemizde üretiyoruz. Dünyaca ünlü Kleopatra Güzellik Ilıcası bölgemizde hizmet veriyor. Selinos Antik Kanal ve Restorasyon Projemiz ile Tabakhane ve Eski Çırçır Fabrikası Restorasyonu ile geçmişimizi günümüzle buluşturuyoruz. Doğayla zarar vermeden sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yaparak Güneş Enerji Santrali kurduk. Bergama Belediyesi olarak, dünya mirası kadim şehrimizi yarınlara taşıyacak olmanın sorumluluğuyla hareket ediyor, yaptığımız birçok proje ile sahip olduğumuz değerlerimizin ortaya çıkarılmasını sağlıyoruz" dedi

BERGAMA BELEDİYESİ SIFIR ATIK PROJELERİ

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, zirvenin ikinci gününde gerçekleşen Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleri ve "Sıfır Atık Teması" ile yapılan "Birleşmiş Milletler Habitat Dünya Şehirler Günü Zirvesi'ne de katıldı. Göreve geldikleri ilk günden beri Sıfır Atık Projesi'ne önem verdiklerini belirten Hakan Koştu; "Geleceğe değer katmak adına tüm kurum ve kuruluşlara atık kutularının dağıtımını gerçekleştirdik. Atıkları kaynağında ayrı toplayarak gelecek nesillere daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak adına üzerimize düşen vazifeleri aralıksız yerine getirmeye devam edeceğiz. Bu zirvenin düzenlenmesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sn. Mehmet Özhaseki'ye, İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği ve Üsküdar Belediye Başkanı Sn. Hilmi Türkmen'e, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yücel Yılmaz'a teşekkür ederim" dedi

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Başkan Koştu, BM Dünya Şehirler Günü Zirvesi’ne katıldı
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