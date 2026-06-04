Menemen’e dev sağlık kompleksi geliyor

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Sağlık Bakanlığı tarafından ilçeye yapılacak olan yeni Menemen Devlet Hastanesi için uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına yönelik hizmet alımı ihalesi sürecinin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

"SOMUT BİR AŞAMAYA GELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

'Menemen'imiz için heyecanla beklediğimiz önemli bir yatırımda somut bir aşamaya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz' diyen Pehlivan, "Sağlık Bakanlığımız tarafından ilçemize kazandırılacak yeni Menemen Devlet Hastanesi için uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına yönelik hizmet alımı ihalesi süreci başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"AFETLERDE KESİNTİSİZ HİZMET VERECEK"

Pehlivan, Menemen'in Yahşelli Mahallesi'nde inşa edilecek olan hastanenin, 50 bin metrekare kapalı alana sahip modern bir sağlık kompleksi olacağını ifade etti. Binanın, deprem izolatörlü yapısıyla afet anlarında dahi kesintisiz hizmet verebilecek şekilde projelendirileceği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Pehlivan, yatırımın ilçeye kazandırılmasıyla ilgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a, İzmir Milletvekillerine ve İl Başkanı Bilal Saygılı'ya teşekkürlerini dile getirdi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Pehlivan'nın paylaşımı şu şekilde; "Menemen'imiz için heyecanla beklediğimiz önemli bir yatırımda somut bir aşamaya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından ilçemize kazandırılacak yeni Menemen Devlet Hastanesi için uygulama projeleri ve ihale dokümanlarının hazırlanmasına yönelik hizmet alımı ihalesi süreci başlatıldı. Yahşelli'de inşa edilecek, 50 bin metrekare kapalı alana sahip modern sağlık kompleksi; deprem izolatörlü yapısıyla afet anlarında dahi kesintisiz hizmet verebilecek şekilde projelendirilecek. Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'na, AK Parti Genel Sekreterimiz ve İzmir Milletvekilimiz Sayın Eyyüp Kadir İnan'a, İzmir Milletvekillerimize, İl Başkanımız Sayın Bilal Saygılı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Menemen'imizin sağlık altyapısını güçlendirecek bu büyük yatırımın ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum.!

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör