AK Partili Saygılı: Menderes bizden yeni eserler bekliyor

Menderes Belediye Başkan Vekilliği devir teslim töreni gerçekleştirildi. Törene, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile AK Parti ve MHP teşkilat üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Başkan Vekili olarak seçilen AK Partili Asuman Şen, görevi devraldı. Görevi devri gerçekleştikten sonra AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasına astı. Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen yaptığı komşumada, "Değerli İl Başkanlarım, meclis üyelerimiz, kıymetli hemşerilerim; bir süreç geçirdik. Rabbim böyle nasip etti. İnşallah hayırlı olur, hayırlar getirir. Hep birlikte yaşar, hep birlikte çalışırız. Teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

MENDERES'TE AYRIMIZ GAYRIMIZ YOK

Törende konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise " Bugün İzmir'imiz ve Menderes'imiz için yeni bir dönemin başlangıcında, büyük bir sorumluluğu devralıyoruz. Öncelikle bugüne kadar ilçemize hizmet etmiş, Menderes için taş üstüne taş koymuş herkese samimiyetle teşekkür ediyorum. Çünkü bizim anlayışımızda hizmetin tarafı olmaz. Menderes için verilen her emek kıymetlidir. Biz bugüne kadar AK Belediyecilik anlayışının temelini oluşturan eser ve hizmet siyasetiyle hareket ettik. Milletin sesine kulak veren, ihtiyacı yerinde gören, sorunu ertelemeden çözen ve geride kalıcı eserler bırakan belediyecilik anlayışından hiçbir zaman vazgeçmedik. Bundan sonra da aynı inançla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Bizim Menderes'te ayrımız gayrımız yok. Çiftçimiz de esnafımız da gencimiz de yaşlımız da bizim. Siyasi görüşü, inancı, düşüncesi ne olursa olsun her bir hemşerimizi aynı samimiyetle kucaklayacağız. Belediye kapısından içeri giren hiç kimse kendisini öteki hissetmeyecek. Çünkü bu belediye Menderes'in belediyesidir." dedi.

KAPIMIZ DA GÖNLÜMÜZ DE HERKESE AÇIK OLACAK

Başkan Saygılı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün Menderes bizden yeni tartışmalar değil, yeni eserler bekliyor. Yeni polemikler değil, yeni hizmetler bekliyor. Kısır çekişmelerin içerisinde kaybedecek bir günümüz dahi yok. Önümüzde çözülmeyi bekleyen meseleler var. Yapılmayı bekleyen yollar, dokunulmayı bekleyen mahalleler, destek bekleyen üreticiler, esnaflar, geleceğe dair hayalleri olan gençlerimiz ve çocuklarımız var. Bizim işimiz bunlarla olacak.

Geçmişin tartışmalarına takılıp kalmadan, bugünün ihtiyaçlarını karşılayacak ve Menderes'in geleceğini hazırlayacak bir anlayışla hareket edeceğiz. Sorunları anlatmakla yetinmeyecek, çözüm üreteceğiz. Mazeretlerin arkasına sığınmayacak, sorumluluk alacağız. Sözün yanına icraatı, hedeflerin yanına eserleri koyacağız. Bunu da Menderes'le birlikte yapacağız. Muhtarlarımızla, esnafımızla, çiftçimizle, gençlerimizle, kadınlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla aynı masanın etrafında buluşacağız. Kapımız da gönlümüz de herkese açık olacak. Ortak akılla düşünecek, birlikte karar verecek, birlikte başaracağız.

Çünkü Menderes'in önünde güzel bir gelecek olduğuna inanıyoruz. Bugünden itibaren önümüze bakacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte üreteceğiz, birlikte başaracağız. Ayrıştıran değil birleştiren, bekleten değil harekete geçen, konuşulan sorunları çözüme kavuşturan bir belediyecilik anlayışını hep birlikte hâkim kılacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu eser ve hizmet belediyeciliği vizyonu, bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Milletin gönlüne dokunan, şehri eserlerle buluşturan ve hizmeti siyasetin merkezine alan bu anlayış, Menderes'te yürüyeceğimiz yolun da temelini oluşturacaktır. Bizim bütün gayretimiz de Menderes'in gönlünde güzel bir iz bırakmak olacaktır. Yeni dönemin Menderes'imize hayırlı olmasını diliyorum. Asuman başkanımıza çalışmalarında muvafakiyetler diliyorum Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, hizmet yolumuzu açık eylesin."