Başkan Saygılı’dan, İZSU’nun Körfez’e deşarj ettiği atık suya tepki! ‘’Arıtılmamış atık suyu Körfez’e boşaltırken utanmadılar’’

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Konak'tan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez'e deşarj edilen atık suya tepki gösterdi.

Başkan Saygılı, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi, ''İzmir'de CHP'nin estirdiği yalan rüzgarı son hız esmeye devam ediyor. Ama CHP belediyeciliğinin nefesi, bu rüzgarı beslemeye yetmeyecek. İzmirli bu kirli yalanlara artık kanmayacak. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, arıtılmamış atık suyu Körfez'e boşaltırken yakalanınca, utanmadan "yağmur suyu" bahanesine sığındı. Doğrusunu anlatalım! İzmir'de, yaklaşık 20 gündür yağmur yağıyor mu? Hayır! Birikmiş yağmur suyu olsa bile çamurlu su, başına buyruk Körfez'e dökülmeli mi? Hayır! İddia ettikleri gibi yağmur suyundan bir depolama yapıldıysa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne haber verildi mi? Hayır! CHP'nin bunca "hayırından" elbette şer çıktı! Bilimsel yöntemlere başvurarak numuneler alındıktan sonra depolandığı iddia edilen su temiz çıksaydı izinler dahilinde Körfez'e deşarj edilebilirdi. Ama İzBB sorumsuzca, 'Ben yaptım, oldu bitti anlayışıyla' hareket etti, Körfez'i kirletti. Bundan kaynaklı olarak da ceza yedi. Ayrıca, İzmir'de yağmur suyu ile kanalizasyon hatları zaten birleşik. Yani yağmur suyu ile atık suyunu ayrıştırmayı beceremeyen liyakatsiz CHP'li İzBB, yağmurlu havalarda Körfez'e bıraktığı pisliğiyle İzmir'i ve İzmirliyi zehirlemeye devam ediyor. Haftalardır beklettikleri çamurlu suyun içinde kanalizasyon atığı olmadığını iddia ediyorlar. Elbette her iddialarının yalan olduğu gibi bu da kocaman bir yalan! CHP'nin İzmir Belediyeciliği nedir diye merak edenler için cevap buradadır. 10 yıldır bitiremedikleri Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi 4. Faz, denetimsiz kaçak deşarjlar ve kirli derelerden Körfez'e akan pis su… Dünya Bankası tarafından yalnızca İzmir'e özel olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan 5 milyar TL kredi, İzmir Körfezi'nin temizliği için kritik öneme sahip yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının ayrıştırılması gibi altyapı projelerine ayrıldı. Ancak bu kaynak, belediyenin ihale süreçlerindeki beceriksizliği nedeniyle hâlâ kullanılamadı. İzmir'in bugününü ve istikbalini zehirleyen CHP'nin belediyecilik aklıyla en üst perdeden mücadelemizi sürdüreceğiz.'' ifadelerine yer verdi.