Başkan Saygılı’dan sokak çağrılarına sert eleştiri!

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sokak çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert çıktı. Başkan Saygılı, "Türkiye, gayrimeşru yollardan ve demokrasi rotasından saparak sokaklarda korsan arayışlara girenler yüzünden yıllarca enerjisini, kaynaklarını ve en önemlisi gençlerini sebepsiz yere yordu, harcadı. Dün, satın alınmış delegelerin ve ipotek edilen iradelerin desteğiyle koltuk bekçiliği yapan bir siyasi figür; sorumsuzca, aymazca davranarak artık eski Türkiye'nin karanlık dönemlerinde kalmış bir sokak çağrısında bulundu. İçinde besledikleri suçluluk duygusundan ötürü bağımsız yargının sonuçlanmasını bekleyemedi.

Demokrasi kültürüne sadık kalmayarak iletişimi değil çatışmayı tercih etti. Gencecik insanları, aralarına provokatörler gireceğini bile bile istismar ederek sokaklara sürdü. Polislerimizin yaralanmasına sebep oldu. Temiz siyaseti, toplumumuzun zihin ve vicdanını bulanıklaştıran dezenformasyon çarklarını çalıştırdı. İşte bu sorumsuz tavırlara Türkiye'nin sabredecek gücü yoktur. Gücümüzü 'Terörsüz Türkiye' için harcayacağız. Gücümüzü toplumsal kardeşlik, ekonomik kalkınma, teknoloji ve bilimde ilerleme için kullanacağız. Kendi çıkarları için milleti kullananlardan değil, milletin ve devletin âli çıkarları için Türkiye Yüzyılı yoluna baş koyanlardan olacağız. Milletimiz ak ile kara arasındaki farkı görecek, bilecek ve buna göre takdir edecek ferasettedir" ifadelerini kullandı.