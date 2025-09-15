Başkan Şen cinayetinde sanık tahliye istedi: Mahkeme keşif kararı aldı

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel koruması Mikayil Çelikkol'u tabancayla öldüren, 2 kişiyi de yaralayan sanık E.Ç.Ş.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık E.Ç.Ş, taraf avukatları ile maktul Başkan Hilmi Şen ve koruması Mikayil Çelikkol'un yakınları katıldı. Sanık, savunmasında daha önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Maktul Yakınları Ağır Ceza Talep Etti

Duruşmada söz alan Mikayil Çelikkol'un kardeşi Döndü Çelikkol ise, "Ağabeyim göz göre göre öldürüldü. Sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz" diyerek adalet talebini dile getirdi.

Savcı Tutukluluğun Devamını İstedi

Cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

Keşif Kararı ve Duruşma Ertelemesi

Müşteki ve taraf avukatlarının beyanlarını da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın mevcut durumunun devamına hükmetti. Olayın daha net aydınlatılabilmesi için 10 Ekim'de olay yerinde keşif yapılmasına karar verildi. Duruşma ise 3 Kasım tarihine ertelendi.