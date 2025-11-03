Haberler Yaşam Haberleri Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol cinayeti: Katilin tahliye talebi reddedildi!
Giriş Tarihi: 3.11.2025 13:12

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile özel koruması Mikayil Çelikkol’u tabancayla öldüren, 2 kişiyi de yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi. Katilin tahliye talebi reddedilirken duruşma ertelendi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.Ç.Ş., taraf avukatları ile maktul Belediye Başkanı Hilmi Şen ve koruma Mikayil Çelikkol'un yakınları katıldı.

Sanık E.Ç.Ş., savunmasında önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirterek tahliyesini talep etti. Duruşmada Mikayil Çelikkol'un kardeşi Polat Çelikkol tanık olarak dinlendi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın mevcut tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

