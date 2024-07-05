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Giriş Tarihi: 5.7.2024 11:55 Son Güncelleme: 5.7.2024 15:26

Başkan Sungur, “Sorunları çözmek için çalışıyoruz”

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde, bulunan Bağdat Deresi Bağlar Mevkiinde bağ evlerinin su sorunu çözülüyor.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Başkan Sungur, “Sorunları çözmek için çalışıyoruz”

Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un talimatlarıyla başlatılan çalışmalar devam ediyor. Yenişehir Mahallesi'deki bağ evlerine 2,5 kilometrelik yeni su borusu hattı çekildi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti götürmek çalışmaların devam ettiğini ifa eden Başkan Sungur, "Yenişehir Mahallesinin üst kısımlarında bulunan Bağdat Deresi Bağlar Mevkiinde bahçelerde su sorunu yaşanıyordu. Bizlerde sorunu çözmek adına çalışma başlattık. Ekiplerimizin günlerdir özenle çalışıp döşediği 2,5 kilometrelik hat sayesinde en kısa zamanda hidrofor sistemi kurarak tüm bahçe evlerine su vereceğiz. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun," dedi.

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Başkan Sungur, “Sorunları çözmek için çalışıyoruz”
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