Başkan suspus

HER fırsatta haktan hukuktan, çevrecilikten bahseden CHP, İzmir Harmandalı'da vatandaşların görüşünü almadan 'düzenleme' adı altında park içindeki 20 yıllık ağaçları kesmek istedi. İddiaya göre CHP'li Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, ağaçların kesilmesine engel olan mahalle muhtarı Hıdır Işık'a yumruk atıp tekmeledi. Koçer'in saldırısı her kesimden büyük tepki görürken CHP'li Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün yaşananlar karşısında tek kelime dahi açıklama yapmaması, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Tepkilerin büyümesi üzerine Koçer 'Ben yumruk atmadım. Kendisi yere düştü' şeklinde açıklama yaptı.