Başkan Togay Çoban: “Esenyurt’u Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla geleceğe taşıyacağız”

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı olarak atanan Togay Çoban, SABAH'a konuştu. Göreve atanmasının ardından büyük bir sorumluluk yüklendiğini vurgulayan Başkan Çoban, Esenyurt'un geleceği için kararlılıkla çalışacaklarını ve ilçeyi hak ettiği hizmetlerle buluşturacaklarını belirtti. 18 Ocak'ta gerçekleşecek olan ilçe kongresine tüm Esenyurt halkını davet eden Çoban, "Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Esenyurt'u dünya şehirleri arasında hak ettiği konuma taşıyacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine duyduğu güvenin büyük bir sorumluluk anlamına geldiğini belirten Çoban, şunları söyledi: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize duyduğu güven ve teslim ettiği bu kutsal görev, bizim için büyük bir onurdur. Aynı zamanda omuzlarımıza büyük bir sorumluluk yüklemektedir. İl Başkanımız Abdullah Özdemir ile yıllara dayanan bir dava kardeşliğimiz var. Onun liderliğinde Esenyurt'a önemli hizmetler kazandıracağız ve bu kenti yeniden hak ettiği değere ulaştıracağız."

Başkan Togay Çoban, Esenyurt'un son yıllarda CHP yönetimindeki belediyecilik anlayışıyla geriye gittiğini savunarak, AK Parti'nin hizmet belediyeciliği anlayışını yeniden Esenyurt'a kazandıracaklarını ifade etti. Çoban, "2029 seçimlerinde Esenyurt'u yeniden AK Parti belediyeciliğiyle buluşturacağız. İlçemizi modern, yaşanabilir ve refah düzeyi yüksek bir şehir haline getireceğiz" dedi. Eğitime büyük önem verdiklerini belirten Togay Çoban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda hayata geçirilen lise kampüsü projesinin önemine değindi. Çoban, "Esenyurt'ta uygulanan lise kampüsü projesi, dünyada eşine az rastlanan bir modeldir. Bu proje, ilçemizi eğitimde ileriye taşıyacak ve gençlerimize çağın gereklerine uygun bir eğitim ortamı sunacaktır" şeklinde konuştu. İl Başkanı olacak Abdullah Özdemir'in bölge halkı tarafından sevilen ve takdir edilen bir isim olduğunu vurgulayan Çoban, Özdemir'in belediye başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği projelerin Esenyurt ve İstanbul için büyük kazanımlar sağlayacağını belirtti. Çoban, "Sayın İl Başkanımız Abdullah Özdemir'in liderliğinde İstanbul ve Esenyurt için birçok başarılı projeyi hayata geçireceğiz. 2029 seçimlerinde Esenyurt'un ve İstanbul'un anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim edeceğiz" dedi. Son olarak 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan AK Parti Esenyurt İlçe Kongresi'ne tüm Esenyurt halkını davet eden Togay Çoban, "Bu kongre sadece bir toplantı değil, Esenyurt'un geleceğine atılacak güçlü bir adımdır. Tüm hemşehrilerimizi bu tarihi günde bizimle birlikte olmaya davet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. Esenyurt'un geleceği için büyük bir heyecan ve sorumlulukla yola çıktıklarını belirten Başkan Çoban, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ilçeyi hak ettiği noktaya taşıyacaklarının altını çizdi.