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Giriş Tarihi: 17.09.2026 10:49

Başkan Uludağ ve MHP heyetinden Adana'daki yangınzedelere destek ziyareti

Orman yangınında evleri ve ahırları zarar gören vatandaşları ziyaret eden Adana’nın Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ve MHP heyeti, her zaman yanlarında olduklarını kaydettiler.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkan Uludağ ve MHP heyetinden Adana’daki yangınzedelere destek ziyareti
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Adana'da geçtiğimiz hafta Kozan, Feke, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerinde orman yangınlarında etkilenen vatandaşları ziyaret eden Sarıçam belediye Başkanı Bilal Uludağ, MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım ve beraberindeki heyet yangında zarar gören vatandaşlarla biraraya gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangının ilk anından itibaren devletin bütün kurumlarıyla sahada olduğunu belirten Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ "Böyle günler birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir. Devletimiz güçlüdür, milletimiz güçlüdür. İnşallah yaralarımızı devlet-millet el ele, hep birlikte saracağız. Her durumda hemşehrilerimizin ve milletimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

MHP Adana İl Başkanı Hakan Yıldırım da yangından zarar gören vatandaşların yanında olduklarını belirterek, afetlerin oluşturduğu yaraların birlik ve dayanışma içerisinde sarılacağını ifade etti.

Ziyaret kapsamında heyet, Aladağ, Kozan ve İmamoğlu ilçelerindeki ziyaretlerinde yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini dinlerken, ihtiyaç sahiplerine yönelik destekler de yerine ulaştırıldı.

#ADANA #KOZAN

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Başkan Uludağ ve MHP heyetinden Adana'daki yangınzedelere destek ziyareti
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