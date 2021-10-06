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Giriş Tarihi: 7.10.2021

Başkan ve kızı bir ay arayla virüse yenildi

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Başkan ve kızı bir ay arayla virüse yenildi
Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir ay önce kızı Aydan Durak'ı (39) koronavirüsten kaybeden eski Belediye Başkanı Babacan Durak da (77) aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Karaisalı'da 1999-2004 ve 2009-2014 arasında iki dönem belediye başkanlığı yapan Babacan Durak'ın 2 ay önce yaptırdığı koronavirüs testi pozitif çıktı. Tedavi altına alınan Durak, durumu kötüleşince yoğun bakım ünitesine yatırıldı. 4 çocuk babası Durak, önceki gece doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.
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Başkan ve kızı bir ay arayla virüse yenildi
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