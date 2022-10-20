Başkan’dan teşekkür ayıbı

İstiklal Savaşını zaferle sona erdiren Mudanya Mütarekesi'nin 100'üncü yıl dönümü, 11 Ekim'de anlaşmanın imzalandığı Bursa Mudanya'da kutlandı. Bursa Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Teşkilatlarının katkılarıyla hazırlanan kutlamalara, CHP'li Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın yayınladığı teşekkür mektubu ise gölge düşürdü. Bşakan Türkyılmaz, mektubunda San Pedro de Macaris Belediye Başkanına bile teşekkür ederken, Kurtuluş Savaşında canını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize bir teşekkürü çok gördü. Yayınlanan mektup, her kesimin tepkisine neden oldu.