Başkan’ın Bulgar ziyaretçi hazımsızlığı

Türkiye'ye girişlerde vize muafiyeti tanınan ve kimlikleriyle Türkiye'ye girmeye başlayan Bulgarların sayısı her geçen gün artıyor. Özel araçlar ve tur otobüsleri ile kente gelen Bulgarlar, alışveriş merkezleri ile sokak arasındaki dükkânların yanı sıra en çok kent pazarlarını tercih ediyor. Bu akınla birlikte esnaf dükkânlarına Bulgarca tabelalar asıyor, bazı firmalar ise sadece Bulgarca yazılı tanıtım afişleri kullanıyor. Bulgarca tabelaların artması Edirne Belediyesi Meclis Toplantısı'nda gündeme geldi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, söz konusu afişlerde tek bir Türkçe kelime olmadığını belirterek düzenleme getirilmesi gerektiğini söyleyerek tepki çekti. Esnaf ile Bulgar turistler ise Bulgarca afiş ve tabelaların faydalı olduğu görüşünde. Kentteki giyim dükkânlarına çok sayıda Bulgarca afiş astırdığını belirten Metin Barmanbay, söz konusu tartışmanın çok gereksiz gördüğünü söyledi. Barmanbay, "Yakın zamanda en çok alışveriş yapan kesim, Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz. Hem Türkçe hem Bulgarca reklamlarımız yeterince var. En çok reklam vergisini metrekare bazda kuruşu kuruşuna ödeyen esnafız. Evimin sağı solu önü arkası çukurlarla doluyken zannediyorum başkanımın yapacak hiçbir işi kalmadı. Edirne Belediyesi, önce halkın diğer ihtiyaçlarıyla ilgilensin" dedi. DHABULGARISTAN'DAN gelen Gülhan Ali, Bulgarca tabelaları olumlu olduğunu belirterek "Bence çok güzel olmuş. Çünkü insanlar zorlanıyor. Çok insan Türkçesini bilmedikleri için ne okuduklarını anlıyor ne de aradıklarını buluyor. Çok daha güzel olmuş. Burasının esnafı tamamen yabancı uyruklulardan yararlanıyor. Bilgi almak için çok daha iyi, daha fazlasını da yapmalı. Bazı ürünleri bilmiyorlar, adını söylemeyi bilmiyorlar, zorlanıyorlar. Bence azaltılmasın, artsın" diye konuştu.