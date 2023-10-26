Başkanın derdi Mudanya değil

BURSA Mudanya'da 2014 yerel seçimlerinin ardından başkanlık koltuğuna oturan CHP'li Hayri Türkyılmaz, geride kalan 10 yılda verdiği sözleri tutamadığı gibi, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya'ya yaptığı hizmetleri de atıl vaziyete getirdi. Türkyılmaz'ın, son 55 ayda, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen Meclis toplantıları katılmadığı anlaşıldı. Türkyılmaz bu süre içerisinde düzenlenen 107 toplantının sadece 3'üne tam katılım sağlarken 1'ini ise yarıda bırakıp terk etti. Hizmet anlamında çağın gerisinde kalan Mudanyalıların sorunlarını, Büyükşehir Belediye Meclisine taşıması gereken ve çözüm bulmakla hükümlü olan Türkyılmaz, yürüttüğü kin ve hamaset siyaseti nedeniyle Meclis toplantılarına katılmayarak, vatandaşları da mağdur ediyor. Bu nedenle Mudanya Meclisinden, Büyükşehir Meclisine taşınması gereken konuların tamamı da çözümsüz kalıyor.