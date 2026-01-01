Başkanın ezip kaçtığı genç yüzde 60 engelli kaldı

İstanbul'da 21 Kasım 2024 gecesi yaşanan feci kaza, 22 yaşındaki Resul Düzgün'ün hayatını kararttı. İddiaya göre, Beylerbeyi– Çamlıca Caddesi'nde seyir halindeki motosiklete, CHP Üsküdar İlçe Başkanı Berk Tütüncü'nün kullandığı Ataşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı araç çarptı. Yaklaşık 100–120 km hızla gittiği öne sürülen aracın, çarpmanın ardından durmayarak olay yerinden kaçtığı belirtildi.

'EVLENME HAYALİM BİTTİ'

Kazada ağır yaralanan pide ustası Resul Düzgün, kaldırıldığı hastanede 7 gün yoğun bakımda kaldı ve toplam 9 ameliyat geçirdi. Aşırı kan kaybı nedeniyle kalbinin durduğunu belirten Düzgün, aylar süren tedavi sonrasında yüzde 60 oranında engelli kaldı. Sağ bacağından alınan damarların sol bacağına nakledildiğini anlatan genç adam, "4-5 ay hastanede kaldım. Yürüyemiyorum, ayakta duramıyorum. İşim gitti, geleceğim gitti. Evlenme hayalim sona erdi" dedi.

'BENİ GÖRDÜ AMA KAÇTI'

Düzgün, çarpmanın ardından Tütüncü'nün kullandığı aracın olay yerinde bulunduğunu ancak kendisini görmesine rağmen durmadığını öne sürdü. "Bir ambulans bile çağırsaydı şikâyetçi olmazdım. Ama kaçtı. Bu cana kasttır" dedi. Kazanın ardından yapılan incelemelerde, çarpıp kaçan aracın sürücüsünün Berk Tütüncü olduğunun belirlendiği iddia edildi. Polis ekipleri, belediyeye ait aracı Tütüncü'nün evinin önünde park halinde bulurken, kendisine evde ulaşılamadı. Düzgün'ün iddiasına göre Tütüncü, kazadan sonra 4–5 gün boyunca bir meclis üyesinin evinde saklandı, daha sonra yapılan ihbar üzerine karakola giderek ifade verdi. Olay yerinde alkol muayenesine girmediği, bu nedenle kazadan sonra kaçtığı ileri sürüldü. Resul Düzgün, siyasi güç nedeniyle adaletin tam olarak işlemediğini savunarak, "Gençtim, çalışıyordum, hayallerim vardı. Bugün yüzde 60 engelliyim. O koltukta, ilçe başkanı oldu. Ben ise hayat mücadelesindeyim" dedi.