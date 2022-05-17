Başkanlar Avrupa şampiyonu sporcuyla bir araya geldi

Haliliye Belediyespor Kulübü bünyesinde yetişen Abdulsamet Ocakoğlu, başarısı ile Türkiye'nin gururu oldu. Gençliğe ve spora önem veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne bağlı Spor Birimi ile yetişen gençler başarıdan başarıya koşuyor. Düzenlenen birçok şampiyonada yer alan ve başarılı performanslarıyla göz dolduran sporculardan biri de Abdulsamet Ocakoğlu oldu. Doğuştan sağ eli engelli olan ve bilek güreşinde çok sayıda derece elde eden 22 yaşındaki Abdulsamet Ocakoğlu, Romanya'da düzenlenen Paralimpik Bilek Güreşi Avrupa şampiyonasında derece alarak, altın madalya kazandı.

Romanya'nın Başkenti Bükreş'te düzenlenen ve 26 ülkeden çok sayıda sporcunun yarıştığı Paralimpik Bilek Güreşi Avrupa Şampiyonasında altın madalya kazanan Ocakoğlu, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile bir araya geldi.

Milli Sporcu Ocakoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın hakemlik yaptığı karşılaşmada Başkan Beyazgül ile bilek güreşi yaptı. Dostluğun kazandığı karşılaşmada Ocakoğlu'nun tebrik eden Başkan Canpolat ve Başkan Beyazgül, Ocakoğlu'na altın takarak ödüllendirdi.

Her zaman gençliğin ve sporcunun yanında olduklarını ifade eden Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Birlik ve beraberlik içerisinde önce inanacağız sonra da başaracağız" dedi. Başkan Mehmet Canpolat, ''26 ülkenin katıldığı, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonasında bilek güreşi olarak geldi. İşte Osmanlı torunu, Osmanlı ocağında yetişmiş bir kardeşimiz, inşallah hep birlikte böyle birlik ve beraberlik halinde biz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşler olarak hep birlikte inandık mı başaramayacağımız herhangi bir şey yoktur. Abdulsamet Ocakoğlu kardeşimi, ailesini şahsımda tebrik ediyorum. Kendisi de İnşallah güzel öğrenciler yetiştirip hep birlikte Şanlıurfa'mızın adını daha yükseklerde, bayrağımızı daha yükseklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz'' ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül ise, "Tabi ki ülkemizin gururu aynı zamanda, Urfa'mızın gururu. Bundan bir müddet önce biz göreve başladığımızda belediye başkanlarımızla Urfa'dan çok şampiyonlar çıkacak diyorduk. İşte şampiyonlar birer birer gelmeye başladı. Şimdi kendisinden beklediğimiz dünya şampiyonluğu. Tabi ki orada bayrağımızın göndere çekilmesi ve sporcumuzun kürsüye çıkması inanılmaz güzel bir duygu, 84 milyon insanımız gururla izliyor, heyecanla bekliyor. Biz şimdi çalışmalarında kendisine başarılar diliyoruz. Yeni şampiyonlar için de ev sahipliğimize devam edeceğiz'' diye konuştu.

Büyük bir gurur yaşattığını belirten Abdulsamet Ocakoğlu, "Romanya'nın Bükreş kentinde gerçekleştirdik, Avrupa şampiyonasına 26 ülke katılmıştı. Orada Avrupa Şampiyonu olduk. Bayrağımızı göndere çektik. İstiklal Marşımızı okuttuk. Tarif edilemez bir duygu, orada 26 ülke hepsi ayağı kalkıp marşımızı dinledi. Çok mutlu oldum, gururlandım. İnşallah hedefim şimdi Dünya şampiyonası, dünya şampiyonu olmak'' sözlerine yer verdi.