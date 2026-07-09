Başkent’in göbeğinde kanalizasyon skandalı: Vatandaş isyan etti! ’Millet camını açamaz hale geldi’

"ÇÖPLER BİLE SENEDE BİR ALINIYOR"

Yağmur yağdığında evlerin alt katlarını su bastığını söyleyen Demirci, "Herkes evinin önüne duvar yapmak zorunda kaldı. Belediyeye defalarca dilekçe verdik. 'Bugün yapacağız, yarın yapacağız' dediler ama gelen giden olmadı. Çöpler bile senede bir kez ancak alınıyor" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki kirlilik nedeniyle vatandaşların mağdur olduğunu dile getiren Demirci, "Her taraf sinek, pislikten geçilmiyor. Millet camını açamaz hale geldi. Burası park da olur, yürüyüş parkuru da olur ama kimse ilgilenmiyor. Dere tamamen pislik içinde kaldı" diye konuştu.