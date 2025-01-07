Başkentte başıboş köpek terörü

Başıboş köpekler Başkentlilere korku salmaya devam ediyor. Yenimahalle ilçesi Şehit Süleyman Şahin Caddesi'nde kaldırımda yürüyen bir vatandaş, 9 köpeğin saldırısına uğradı. Kaçmaya çalışırken yere düşen talihsiz adam, yerden aldığı taş ve sopalarla çaresizce kendisini savunmaya çalıştı. Kol ve bacaklarından defalarca ısırılan adam, güçlükle ayağa kalkıp canını kurtardı.Başıboş köpekler yüzünden her gün tedirgin olduklarını belirten mahalle sakinleri, "Çocuklarımızı okula göndermeye korkuyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bu sorun çözülmeden birilerinin canı yanacak" diyerek sokaklardaki köpek terörünün sona erdirilmesi çağrısında bulundu.