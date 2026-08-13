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Giriş Tarihi: 13.08.2026 08:33

Başkentte "change" araç operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Ankara'da gerçekleştirilen "change" araç operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Başkentte change araç operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda Asayiş Şubesi ekiplerince, hacizli, kaçak ve yakalama kararı bulunan araçların şasi numaraları değiştirilerek "change" yapıldığı tespit edildi.

Sanayide bulunan 3 iş yerine düzenlenen operasyonda, şasi numarası silinmiş ve kaydı bulunmayan 4 motor ile kesilmiş 2 araç parçası ele geçirildi.

Motor ve araç parçaları kriminal laboratuvarda uzmanlarca incelenirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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Başkentte "change" araç operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
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