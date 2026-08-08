Ankara’daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda şok mesajlar: Bunca kokaine uyumam...

DİJİTAL MATERYALLERDE DİKKAT ÇEKEN YAZIŞMALAR

Soruşturma kapsamında ele geçirilen bazı dijital materyallerde, kadınların müşterilere yönlendirilmesi ve konaklama organizasyonlarına ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda, bir müşteriden yüksek miktarda para alınabileceğine ilişkin ifadelerin yanı sıra gecelik ücret ve taksi masraflarının konuşulduğu görüldü.