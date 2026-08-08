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Giriş Tarihi: 8.08.2026 11:32 Son Güncelleme: 8.08.2026 12:02

Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda şok mesajlar: Bunca kokaine uyumam...

Başkentte uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda elde edilen dijital materyallerde, fuhuş organizasyonuna ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar ortaya çıktı. Dijital materyallerde ayrıca farklı kişiler arasında kadınların nereli olduğu, tanınıp tanınmadığı ve müşterilere ilişkin çeşitli yazışmaların bulunduğu görüldü.

SENA UYANER SENA UYANER Yaşam
Ankara’daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda şok mesajlar: Bunca kokaine uyumam...
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. yürütülen soruşturmada, şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine yönelik deliller elde edildi.

Bu kapsamda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmasına karar verildi.

DİJİTAL MATERYALLERDE DİKKAT ÇEKEN YAZIŞMALAR

Soruşturma kapsamında ele geçirilen bazı dijital materyallerde, kadınların müşterilere yönlendirilmesi ve konaklama organizasyonlarına ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda, bir müşteriden yüksek miktarda para alınabileceğine ilişkin ifadelerin yanı sıra gecelik ücret ve taksi masraflarının konuşulduğu görüldü.

Dijital materyallerde ayrıca farklı kişiler arasında kadınların nereli olduğu, tanınıp tanınmadığı ve müşterilere ilişkin çeşitli yazışmaların bulunduğu görüldü.

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#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Ankara'daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda şok mesajlar: Bunca kokaine uyumam...
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