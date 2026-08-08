Ankara’daki uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda şok mesajlar: Bunca kokaine uyumam...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında uyuşturucu ve fuhuş suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. yürütülen soruşturmada, şüphelilerin "uyuşturucu madde ticareti yapma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" ve "fuhuş" suçlarını işlediklerine yönelik deliller elde edildi.
Bu kapsamda 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ikametlerinde arama ve el koyma işlemleri yapılmasına karar verildi.
DİJİTAL MATERYALLERDE DİKKAT ÇEKEN YAZIŞMALAR
Soruşturma kapsamında ele geçirilen bazı dijital materyallerde, kadınların müşterilere yönlendirilmesi ve konaklama organizasyonlarına ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar ortaya çıktı. Yazışmalarda, bir müşteriden yüksek miktarda para alınabileceğine ilişkin ifadelerin yanı sıra gecelik ücret ve taksi masraflarının konuşulduğu görüldü.