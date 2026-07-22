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Giriş Tarihi: 22.07.2026 17:45

Başkentte korku dolu anlar! Kız arkadaşının iş yerini ve otomobilini ateşe verip pompalıyla ateş açtı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan olayda, H.H.G. isimli şüpheli, kız arkadaşı olduğu iddia edilen Esra Ö.'nün işlettiği güzellik salonunu ve otomobilini ateşe verdi. Kaçmaya çalışan Esra Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle ateş açan şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Başkentte korku dolu anlar! Kız arkadaşının iş yerini ve otomobilini ateşe verip pompalıyla ateş açtı
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Olay, sabaha karşı Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. H.H.G., kız arkadaşı olduğu öne sürülen Esra Ö.'nün işlettiği güzellik salonuna ve otomobiline benzin dökerek ateşe verdi.

KAÇAN KADININ ARKASINDAN TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

İş yeri ve otomobili ateşe veren şüpheli, yanında getirdiği pompalı tüfekle Esra Ö.'yü tehdit etti. Esra Ö.'nün olay yerinden kaçmaya çalışması üzerine H.H.G., arkasından pompalı tüfekle ateş açtı. Esra Ö., olaydan yara almadan kurtuldu.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU, JANDARMA İKNA ETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından pompalı tüfeği bu kez kendisine doğrultarak yaşamına son vermek isteyen H.H.G., jandarma ekiplerinin ikna çabası sonucu silahını bırakarak gözaltına alındı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, OLAY KAMERAYA YANSIDI

İş yeri ile otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin otomobili ateşe verdiği ve kaçan Esra Ö.'nün arkasından pompalı tüfekle ateş ettiği anlar yer aldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ANKARA

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Başkentte korku dolu anlar! Kız arkadaşının iş yerini ve otomobilini ateşe verip pompalıyla ateş açtı
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