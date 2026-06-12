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Giriş Tarihi: 12.06.2026 15:31

Başkentte siber dolandırıcılık operasyonu: 2 hükümlü yakalandı

Başkentte siber suçlarla mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, “dolandırıcılık” suçundan haklarında toplam 68 yıl 6 ay ve 43 yıl 4 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

SENA UYANER SENA UYANER
Başkentte siber dolandırıcılık operasyonu: 2 hükümlü yakalandı
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, siber suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik özel bir çalışma başlattı. Yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, siber dolandırıcılık suçundan hakkında 48 ayrı aranma kaydı ve 68 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A. ile 22 aranma kaydı ve 43 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası bulunan K.Ç.K.'nin saklandıkları adresler tespit edildi.

EVLERDE KAÇIŞ DÜZENEKLERİ TESPİT EDİLDİ

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla iki hükümlü, bulundukları adreslerde kıskıvrak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, olası polis baskınına karşı kaçış düzenekleri kurulduğu belirlendi. Güvenlik güçleri, düzeneklerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ÇOK SAYIDA VATANDAŞI DOLANDIRDIKLARI BELİRLENDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca cezaevine gönderildi. Öte yandan, yakalanan iki kişinin çok sayıda vatandaşı siber dolandırıcılık yöntemleriyle mağdur ettiği öğrenildi.

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Başkentte siber dolandırıcılık operasyonu: 2 hükümlü yakalandı
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