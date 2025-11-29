Başkentte telefon dolandırıcısı tutuklandı: 3 milyon lira değerinde altın aldı

Ankara'da 27 Kasım'da mağdur M.F'yi arayan şüpheli E.F.G, kendini sivil polis olarak tanıttı. M.F. adına kredi çekildiğini öne süren zanlı, "kredilerin ödenmesi amacıyla altınların polis tarafından muhafaza edilmesi gerektiğini" söyleyerek mağdurdan yaklaşık 3 milyon lira değerinde altın aldı.

ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Olaydan şüphelenen M.F., durumu Yenimahalle İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Jandarmanın yürüttüğü çalışma ve teknik takip sonucu şüpheli E.F.G'nin İstanbul'a gittiği belirlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile koordineli yürütülen operasyonla zanlı, Esenler Otogarı'nda yakalanarak Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.