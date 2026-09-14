Haberler Yaşam Haberleri Başkentte uyuşturucu ticaretine darbe! 28 şüpheli hakkında adli işlem
Giriş Tarihi: 14.09.2026 16:50

Başkentte uyuşturucu ticaretine darbe! 28 şüpheli hakkında adli işlem

Ankara’da uyuşturucu ticareti yapan, uyuşturucu nakleden ve kullanan kişilere yönelik jandarma operasyonu düzenlendi. Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli miktarlarda farklı içerikli uyuşturucunun yanı sıra çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Başkentte uyuşturucu ticaretine darbe! 28 şüpheli hakkında adli işlem
  • ABONE OL

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon, uyuşturucu ticareti yapan, uyuşturucu nakleden ve uyuşturucu kullanan kişilere yönelik düzenlendi.

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çeşitli miktarlarda farklı içerikli uyuşturucunun yanı sıra 2 bıçak, 2 litre zirai gübre, 2 hava kompresörü, 2 çadır, 15 cep telefonu, 1 elektronik terazi ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

28 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

#ANKARA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte uyuşturucu ticaretine darbe! 28 şüpheli hakkında adli işlem
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA