Başkentte uyuşturucu ticaretine darbe! 28 şüpheli hakkında adli işlem

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon, uyuşturucu ticareti yapan, uyuşturucu nakleden ve uyuşturucu kullanan kişilere yönelik düzenlendi.
ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda çeşitli miktarlarda farklı içerikli uyuşturucunun yanı sıra 2 bıçak, 2 litre zirai gübre, 2 hava kompresörü, 2 çadır, 15 cep telefonu, 1 elektronik terazi ve 1 uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
28 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 28 zanlı hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.