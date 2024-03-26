Haberler Yaşam Haberleri Başkentte yangın faciası! 1 çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.3.2024 01:57

Başkentte yangın faciası! 1 çocuk hayatını kaybetti

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yanan müstakil evden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan 3 çocuktan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İHA
Başkentte yangın faciası! 1 çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinde Beypazarı ilçesi Hacıkara Mahallesi Eski Madadın Sokak'ta bulunan müstakil evde yangın çıktı. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin çabaları sonucu evde bulunan 3, 6 ve 7 yaşındaki çocuklar kurtarıldı.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralı çocuklar, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. 6 yaşındaki Muhammed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkentte yangın faciası! 1 çocuk hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA