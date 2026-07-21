Başkentte yangını çıkaran şüpheli tutuklandı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde dün saat 13.00 sıralarında otluk alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sayesinde geniş bir alana yayılan yangın yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Öte yandan, alevlerin yakındaki akaryakıt istasyonuna sıçrama ihtimaline karşı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış anı, bölgedeki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, bir kişinin elindeki çakmakla otluk alanın farklı noktalarını ateşe verdiği yer aldı. Yangına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Serkan S., Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'kundaklama' iddiasıyla gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyette işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheli Serkan S. savcıya ifade verdikten sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 6831 Sayılı Orman Kanunun 'kasten orman yakma' suçu kapsamında tutuklandı.