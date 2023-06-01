Baskı balata vites değiştirme özelliği bulunan araçlar için çok önemli bir parçadır. Vitesli araçlar, manuel araç olarak tanımlanmaktadır. Bu tür araçlarda baskı balatanın ömrünü tamamladığına işaret eden bazı belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu yazımızda sizler için baskı balata bittiği nasıl anlaşılır, baskı balata ömrünün bittiği nasıl anlaşılır gibi soruların yanıtlarını derledik.

Baskı Balata Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Araç motorundan gelen kuvvetin şanzımana gönderilmesine olanak sunan bazı parçalar vardır. Bu parçalardan biri baskı balata, diğeri ise bilya olarak adlandırılmaktadır. Tüm bu parçaların genel ismi ise baskı balata olarak tanımlanmaktadır. Bu parçaların zarar görmesi araçların verimli bir şekilde çalışmasına engel olmaktadır. Bu yüzden araç sahiplerinin belirli periyotlarda bu parçaları kontrol ettirmesi büyük önem taşımaktadır. Motor ve vites arasında bir bağlantı söz konusudur. Bu bağlantının kopmasında baskı balatanın etkisi bir hayli büyüktür. Bağlantı koptuğunda vitesin çalışması daha verimli olmaktadır. Günümüzde pek çok araç sahibi baskı balatanın bittiğini nasıl anlarım sorusunun yanıtını araştırmaktadır. Baskı balata parçası ömrünü tamamladığında araçlarda bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Baskı Balata Ömrü Bittiği Nasıl Anlaşılır?

Baskı balata tüm araçlarda bulunan ve araçların çalışmasında büyük bir rol oynayan parçalardan biridir. Bu parçanın ömrü normal koşullarda 90 bin kilometre civarındadır. Bu kilometre sayısı aracın markasına veya araç sahibinin sürüş tecrübesine göre değişiklik gösterebilmektedir. Baskı balata bittiğinde özellikle vites geçişlerinde takılmalar ortaya çıkmaktadır. Vites değiştirme sürücü için daha zor bir hale gelmektedir. Ayrıca yokuş çıkmalarında araba çok zorlanmaya başlar ve sarsıntı gibi durumlar yaşanabilir. Baskı balatanın bittiğine işaret eden genel belirtiler şu şekildedir: