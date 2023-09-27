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Giriş Tarihi: 27.9.2023 10:43 Son Güncelleme: 27.9.2023 11:10

Baskına giden eski damat pencereden düşüp öldü

Nevşehir’de boşandığı eşinin evine baskına giden eski damat Oğuzhan Şen (31), eski kayınvalidesini ve kayınbabasını darp ettikten sonra pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Baskına giden eski damat pencereden düşüp öldü

Nevşehir'de gece saatlerinde boşandığı eşinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 594. Sokak'ta bulunan evine giden eski damat Oğuzhan Şen, burada eski kayınvalidesi Deste A.(59) ve kayınpederi İsmail A.(61) ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Oğuzhan Şen yaşlı karı kocayı darp ederek yaraladı. Kavga sırasında Oğuzhan Şen, 5. kattaki dairenin açık olan penceresinden beton zemine düştü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Oğuzhan Şen, ambulansla kaldırıldığı Nevşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken İsmail A. ve Deste A. ise kafa travması teşhisiyle aynı hastanede tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Baskına giden eski damat pencereden düşüp öldü
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