“Başkomiser Kadir” yalanıyla yaşlı çiftin tüm birikimini dolandırdı

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde yaşayan emekli Yaşar Y.'yi telefonla arayıp, kendisini 'Başkomiser Kadir' olarak tanıtan bir kişi, "Kimliklerinizin bir banka soygununda kullanıldığı tespit edildi. Evinizdeki para ve altınlarınızı, size göndereceğimiz polise teslim etmeniz gerekiyor. Soruşturmanın ardından size teslim edeceğiz" dedi.

725 BİN LİRALIK ALTIN

Dolandırıcının sözleri üzerine panikleyen Yaşar Y. ile eşi Hanife Y., 16 Cumhuriyet, 10 yarım ile 8 çeyrek altını eve gelen şüpheliler E.B. ile Halil T.'ye verdi. Yaşar Y., bir süre sonra kendisini arayan numarayı aradı ancak ulaşamadı. Dolandırıldığını anlayan yaşlı adam soluğu poliste aldı.

ALIŞVERİŞ YAPARKEN

Sahte polis kurbanı Yaşar Y.'nin şikayeti üzerine asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Evin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, E.B.'yi Yüreğir ilçesi İncirlik Mahallesi'ndeki evinde gözaltına aldı. Adresinde bulunmayan Halil T. ise Seyhan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde kıyafet alışverişi yaparken yakalandı.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU

Emniyete götürülen şüpheliler, haklarındaki suçlamayı reddedip, dolandırıcılık yapmadıklarını öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Halil T. ile E.B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.